الشعبية تنعي شهداء القسام وتدعو لتوخي الحذر وتجنب مكائد الاحتلال

توجهت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بخالص عزائها إلى الأخوة في حركة حماس، وذراعها العسكري كتائب الشهيد عز الدين القسام، باستشهاد ستة مقاومين من الكتائب مساء أمس السبت في المحافظة الوسطى.

واعتبرت الجبهة في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، أن فقدان المقاومة كوكبة جديدة من خيرة أبطالها خسارة كبيرة لا يعوضها إلا استمرار رفاقهم بمواصلة مسيرة المقاومة والتجهيز والإعداد للرد على جرائم الاحتلال والدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني.

ودعت الجبهة أبطال المقاومة في القطاع إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع كل الوسائل التي تضمن سلامتهم وتجنب مكائد الاحتلال ومحاولاته المستميتة لاستهدافهم بمختلف الوسائل؛ فالمعركة مع الاحتلال ليست معركة عسكرية ميدانية مباشرة فحسب بل هي معركة أدمغة وعقول، والمقاومة في السنوات الأخيرة تطورت امكانياتها كثيراً وسجلت تقدماً هاماً في هذا المجال يمكن أن يشكّل استنزافاً وقلقاً دائماً للاحتلال.

وحذرت الجبهة من محاولات الاحتلال المتواصلة لإجهاض مسيرات العودة والتي شكّلت إرباكاً واستنزافاً دائماً له عبر قيامه بالتصعيد العسكري والتي من المتوقع أن تزداد كلما اقتربنا من موعد الحشد الجماهيري الكبير في الخامس عشر من مايو القادم، والتي سيزحف فيها مئات الألوف من أبناء شعبنا رفضاً لقرار "ترامب" وتأكيداً على حقوقه الثابتة وعلى رأسها حق العودة، داعية فصائل المقاومة إلى أن يكونوا على أهبة الاستعداد للتصدي لهذا المخطط الصهيوني وتجنب وسائله الغادرة.