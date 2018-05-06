وصول بقايا أشلاء من شهداء انفجار الوسطى إلى مستشفى شهداء الأقصى

نفت وزارة الصحة، وصول شهيد سابع إلى مستشفى شهداء الأقصى من الانفجار الذي وقع مساء أمس السبت في منطقة الزوايدة بالمحافظة الوسطى.

وأكد أشرف القدرة أن ما وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى صباح اليوم الأحد هو بقايا اشلاء للشهداء من حدث الوسطى.

واستشهد أمس 6 مقاومين من كتائب القسام في انفجار بمنطقة الزوايدة، وهم: "الشهيد طاهر عصام شاهين ٢٩ عاماً، الشهيد وسام أحمد أبو محروق ٣٧ عاماً، الشهيد موسى إبراهيم سلمان ٣٠ عام، الشهيد محمود وليد الأستاذ ٣٤ عاماً، الشهيد محمود محمد الطواشي ٢٧ عاماً من سكان دير البلح، والشهيد محمود سعيد حلمي القيشاوي 27عاماً" من سكان مدينة غزة.

كتائب القسام في بيان أولي حول سبب الانفجار قالت "في إطار عملية أمنية واستخبارية معقدة قامت بها الكتائب لمتابعة حدث أمني خطير وكبير أعده العدو الصهيوني للمقاومة الفلسطينية، وقعت مساء اليوم جريمة نكراء بحق مجاهدينا الأبرار في منطقة الزوايدة".