روحاني: أمريكا ستندم إذا انسحبت من الاتفاق النووي

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده مستعدة لمواجهة احتمال خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي واتخذت كل الإجراءات والتدابير بهذا الخصوص.

وقال روحاني في كلمة في مدينة سبزوار بمحافظة خراسان الرضوية شمال شرق إيران: "إن أمريكا قامت بافتعال الفتن ضد إيران منذ انتصار الثورة الإسلامية وإلى هذا اليوم وإذا خرجت من الاتفاق النووي فإنها ستندم بسرعة" لافتاً إلى أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سيتخذه بخصوص الاتفاق النووي الأسبوع القادم لن يغير من حياتنا وسيفشل الشعب الإيراني كل المؤامرات التي تستهدفه".

وجدد روحاني التأكيد على أن إيران لن تتفاوض مع أحد حول قدراتها الدفاعية وستستمر بصناعة الصواريخ للدفاع عن نفسها.

من جانبه أكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران عباس علي كدخدائي أن إيران لن تتراجع أمام التهديدات الأمريكية وأن كل المشاكل التي يمكن أن تنجم عن خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي ستتم تسويتها بالوحدة والتعاون بين الشعب والحكومة الإيرانية.

وأوضح كدخدائي في تصريح اليوم أن الشعب الإيراني سيظل كما كان دائما حريصا على الدفاع عن منجزاته وسيواجه كل الضغوط التي يتعرض لها.