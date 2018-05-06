زوجة الشيخ عدنان تدعو للتركيز على معاناة نقل الأسرى عبر البوسطة

دعت زوجة الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، كافة وسائل الاعلام ومؤسسات حقوق الانسان وهيئات الأسرى إلى التركيز على معاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي لا سيما اثناء نقل الأسرى عبر البوسطة من السجن إلى المحكمة.

وأوضحت زوجة الشيخ عدنان، أن معاناة شديدة من الآلام والاهانة والضرب والتنكيل يتعرض لها الأسير أثناء نقله عبر البوسطة من السجن إلى المحكمة، مؤكدة أن البوسطة لا تصلح لنقل (الحيوانات) فكيف يتم فيها نقل الانسان؟ أين حقوق الانسان؟".

وأشارت إلى أن زوجها الشيخ عدنان تعرض للتنكيل بشكل تعسفي أثناء نقله من سجن رامون إلى المحكمة علماً بأن الاحتلال لم يحدد له محكمة حتى اللحظة إلا أنه تم اقتياده عبر البوسطة بشكل تعسفي.

وقالت: يجب دعم كافة الأسرى والوقوف إلى جانبهم لنتمكن من توفير جزء من الإنسانية التي يتطلبها الأسير في سجون الاحتلال.