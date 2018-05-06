مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة أمنية مشددة

جدد عشرات المستوطنين، اقتحامهم باحاتِ المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الأحد، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى في الفترة الصباحية، عبر باب المغاربة، واستنفرت شرط الاحتلال لحمايتهم.