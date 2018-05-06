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مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة أمنية مشددة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 09:52 - 06 مايو 2018
مستوطنون يقتحمون الاقصى مستوطنون يقتحمون الاقصى
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جدد عشرات المستوطنين، اقتحامهم باحاتِ المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الأحد، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى في الفترة الصباحية، عبر باب المغاربة، واستنفرت شرط الاحتلال لحمايتهم.

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