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القسام وصفته بالجريمة النكراء

غزة ودير البلح تودعان 6 شهداء في انفجار الزوايدة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:49 - 06 مايو 2018
تشييع شهداء القسام تشييع شهداء القسام
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من المقرر، أن تشيع جماهير شعبنا في مدينتي غزة ودير البلح، 6 شهداء من أبنائها، ارتقوا في انفجار وقع في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة، أن الشهداء هم: "الشهيد طاهر عصام  شاهين ٢٩ عاماً، الشهيد وسام أحمد أبو محروق ٣٧ عاماً، الشهيد موسى إبراهيم سلمان ٣٠ عام، الشهيد محمود وليد الأستاذ ٣٤ عاماً، الشهيد محمود محمد الطواشي ٢٧ عاماً من سكان دير البلح، والشهيد محمود سعيد حلمي القيشاوي 27عاماً" من سكان مدينة غزة.

وفي سياق متصل، قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء السبت إن "جريمة نكراء" وقعت بحق مقاوميها أثناء متابعتهم حدثًا أمنيًا خطيرًا أعده الكيان "الإسرائيلي".

وأضافت الكتائب في بيان صحفي أنه "في إطار عملية أمنية واستخبارية معقدة قامت بها الكتائب لمتابعة حدث أمني خطير وكبير أعده العدو الصهيوني للمقاومة الفلسطينية، وقعت مساء اليوم جريمة نكراء بحق مجاهدينا الأبرار في منطقة الزوايدة".

وتابعت "وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا في إطار متابعة هذه العملية وهذه الجريمة الكبيرة".

جنازة القسام
جنازة القسام2
جنازة القسام1
 

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