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الاحتلال يفرج عن فتاة بشرط الإبعاد عن الأقصى مدة شهر

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:56 - 06 مايو 2018
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أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، ليلة أمس، عن الفتاة المقدسية آية أبو ناب، بشرط إبعادها عن المسجد الأقصى لمدة شهر.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة أبو ناب يوم أمس من أمام المسجد الأقصى، من جهة حارة باب حطة.

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