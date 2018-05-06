سفن حربية بريطانية تصل قطر لإجراء مناورات بحرية مشتركة

وصلت 3 سفن حربية بريطانية، السبت، إلى ميناء الدوحة؛ للمشاركة في تمارين مشتركة مع القوات البحرية القطرية.

أعلن ذلك بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية، اطلعت عليه الأناضول.

وقال البيان إن "السفن الحربية (إتش إم إس بلايث)، و(إتش إم إس ليد بري)، و(كارديان باي)، التابعة للبحرية الملكية البريطانية، وصلت ميناء الدوحة؛ للمشاركة بتمارين مشتركة بين البلدين".

وأضاف أن "هذه التمارين تأتي في إطار التعاون العسكري المشترك بين دولة قطر والمملكة المتحدة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف".

ولم يذكر البيان توقيت انطلاق تلك التمارين، ولا مدتها.

وكان في استقبال السفن الحربية عدد من ضباط القوات البحرية الأميرية القطرية، وفق المصدر ذاته.

جدير بالذكر أن قوات البحرية القطرية أجرت، في نيسان/ أبريل الماضي، تمرينا مشتركا مع نظيرتها البريطانية، التي شاركت حينها بالسفينة "إتش إم إس بانجور".

وفي 2017، أجرت قطر وبريطانيا 4 تمارين عسكرية في مختلف المجالات البحرية والجوية والبرية. وآخر هذه التدريبات أجري في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وشملت التمرين العسكري الجوي "إيبك سكاي" مع سلاح الجو الملكي البريطاني، في قاعدة "العديد" الجوية بالدوحة.