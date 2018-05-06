الاحتلال يعتقل 7شبان من الضفة ويقتحم منزل والدة صحفي

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأحد، حملة دهم واعتقال طالت مناطق متفرقة من الضفة.

وعرف من معتقلي الضفة:

1. الشيخ عبد الله عودة،دير الحطب، نابلس

2. باسل جمال بريغيث، بيت أمر، الخليل

3. حمزة محمد اخلي، بيت أمر، الخليل

4. مهند محمد بريغيث، بيت أمر، الخليل

5. موسى إبراهيم درويش، العيساوية، القدس

6. محمد إبراهيم درويش، العيساوية، القدس

7. قصي عبد عليان، العيساوية، القدس

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل والدة الصحفي سامر خويرة في نابلس وعاثت فيه فسادًا كبيرا، وفي الخليل اقتحمت ذات القوات منزل الاسير بسام النتشة وهو احدد محرري صفقة وفاء الاحرار.