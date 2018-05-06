الطقس: أجواء مغبرة وامطار الاثنين والثلاثاء

توقعت دائرة الارصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاحد، غائماً جزئياً الى غائم ومغبراً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وفي ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتكون الأجواء هذه الليلة، غائمة جزئيا ولطيفة في مختلف المناطق، والفرصة مهيأة لسقوط خفيفة زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

واشارت الى ان الجو يكون يوم غد الاثنين، غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار فوق مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويكون الجو يوم الثلاثاء المقبل، غائماً جزئياً الى غائم وباردا نسبياً، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أأأادنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار فوق مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

اما يوم الاربعاء المقبل فيكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتبقى فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الاثنين والثلاثاء، من تشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وتدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض، وكذلك من خطر التزحلق على الطرقات.