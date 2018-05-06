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أسعار صرف العملات

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 07:52 - 06 مايو 2018
اسعار العملات اسعار العملات
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جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل، اليوم الأحد، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي :3.62 شيقل
الدينار الاردني :5.10 شيقل
اليورو الاوروبي :4.33 شيقل
الجنيه المصري :0.20 شيقل

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