جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل، اليوم الأحد، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي :3.62 شيقل

الدينار الاردني :5.10 شيقل

اليورو الاوروبي :4.33 شيقل

الجنيه المصري :0.20 شيقل