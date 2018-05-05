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نجم ريال مدريد يهدد بالرحيل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:18 - 05 مايو 2018
ريال مدريد ريال مدريد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تهديد المدافع الفرنسي رافائيل فاران لاعب فريق ريال مدريد، بالرحيل عن ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لما نشرته صحيفة "دون بالون"، يرغب فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، في الاستغناء عن الفرنسي الدولي.

ويستهدف بيريز التعاقد مع مدافع آخر، لتقوية خط الدفاع الذي عانى كثيرا على مدار الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن فاران ليس سعيدا مع ريال مدريد، بسبب حصوله على راتب ضعيف مقارنة بزملائه في الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن فاران طالب بزيادة راتبه ومساواته بالقائد سيرجيو راموس، أو تركه يرحيل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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