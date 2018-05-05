جنين: الشرطة تكشف ملابسات قضيتي تهديد وتشهير عبر مواقع التواصل

كشفت الشرطة اليوم السبت، ملابسات قضيتين منفصلتين حول التهديد والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي في جنين.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة بأنه وبناء على شكوى تقدمت بها احد المواطنات من سكان المحافظة لفرع المباحث العامة حول قيام مجهول بإرسال رسائل تهديد لها عبر موقع (الواتس اب) بنشر محادثات وصور شخصية للمشتكية او ان تقوم بالتواصل معه.

وبجمع المعلومات من خلال وحدة الجرائم الالكترونية في فرع المباحث العامة تم حصر الاشتباه بشخص من سكان محافظة طوباس وباستدعائه وتدوين افادته افاد بانه قام بتهديد المشتكية بما تم ذكره.

وفي سياق متصل وبناءً على شكوى تقدمت بها احد المواطنات من سكان المحافظة لفرع المباحث العامة حول قيام مجهول بإرسال رسائل تتضمن التشهير بها وابتزازها وذلك بنشر صور شخصية لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الانستجرام).

وبجمع المعلومات من خلال وحدة الجرائم الالكترونية في فرع المباحث العامة تم حصر الاشتباه بشخص من سكان المحافظة وباستدعائه وتدوين افادته افاد بانه قام بتهديد المشتكية بما تم ذكره، وتم ضبط جهاز بلفون بحوزته عليه صور للمشتكية.

واكد البيان احالة المشتبه بهما الى النيابة العامة لمتابعة المقتضى القانوني بحقهما اصولاً.