فالنسيا يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا

ضمن فالنسيا التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما خسر ريال بيتيس صاحب المركز الخامس 2-صفر أمام أتليتيك بيلباو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، السبت.

وتأكد فالنسيا، الذي لم يلعب في دوري الأبطال منذ 2015، من إنهاء الموسم في المربع الذهبي والتأهل لدور المجموعات بجانب برشلونة البطل وأتليتيكو مدريد وريال مدريد، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ويلعب فالنسيا ضد فياريال، الفريق السابق لمدربه مارسيلينو، في وقت لاحق السبت.

وقاد هدفا إيكر مونياين وأرتيز أدوريز بيلباو إلى المركز 13 برصيد 43 نقطة، بينما بقي بيتيس خامسا ولديه 59 نقطة بفارق ثماني نقاط خلف فالنسيا.