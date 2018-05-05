القسام: انفجار الزوايدة جاء في إطار عملية استخبارية معقدة

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" مساء السبت إن "جريمة نكراء" وقعت بحق مقاوميها أثناء متابعتهم حدثًا أمنيًا خطيرًا أعده الكيان الإسرائيلي.

وأضافت الكتائب في بيان مقتضب أنه "في إطار عملية أمنية واستخبارية معقدة قامت بها الكتائب لمتابعة حدث أمني خطير وكبير أعده العدو الصهيوني للمقاومة الفلسطينية، وقعت مساء اليوم جريمة نكراء بحق مجاهدينا الأبرار في منطقة الزوايدة".

وتابعت "وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا في إطار متابعة هذه العملية وهذه الجريمة الكبيرة".

وكانت وزارة الصحة أعلنت استشهاد ستة مواطنين مساء اليوم جراء انفجار غربي المنطقة الوسطى بالقطاع.

وأفادت الصحة أن الشهداء هم: "الشهيد طاهر عصام شاهين ٢٩ عام، الشهيد وسام أحمد أبو محروق ٣٧ عام، الشهيد موسى إبراهيم سلمان ٣٠ عام، الشهيد محمود وليد الأستاذ ٣٤ عام، الشهيد محمود محمد الطواشي ٢٧ عام، الشهيد محمود سعيد حلمي القيشاوي 27عام".