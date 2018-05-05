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بعد إطلاق النار على مسعف

الصليب الأحمر تدعو قوات الاحتلال إلى احترام المهام الطبية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:39 - 05 مايو 2018
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أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن أسفها الشديد لحادث اليوم الذي أصيب فيه مسعف في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أثناء قيامه بتقديم خدمات طبية طارئة.

وقال جيلان ديفورن، مدير البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة في بيان صحفي اليوم السبت، "اليوم، تم إطلاق النار على ساق مسعف يعمل في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بينما كان يقوم بإجلاء جريح في المنطقة الحدودية. ننظر في الظروف المحيطة بالحادث، ولكن المسعف كان مرئيًا بشكل واضح، مرتدياً سترة الهلال الأحمر الفلسطيني ويقف بجانب سيارة إسعاف تابعة للجمعية. مثل هذه الحوادث يجب أن تتوقف".

وأضاف ديفورن: "في ظل تزايد وتيرة العنف، فإن ضمان عمل الخدمات الطبية التي تعنى بالجرحى والمرضى دون عائق أمر في غاية الأهمية. وقد عملت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بشجاعة وبلا كلل من أجل الإيفاء بمهمتها الإنسانية".

وتابع: "كجزء من عملها، تقوم اللجنة الدولية بدور الوسيط المحايد. وتحرص على إجراء حوار غير علني مع جميع السلطات وقوات الأمن المعنية بهدف تقليل أثر الأحداث الجارية على المدنيين والحفاظ على حيز إنساني يُمكّن الطواقم الطبية من العمل بأمان".

 

 

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