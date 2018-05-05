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ليبرمان: عباس سيبقى على سدة الحكم ولا وريث له

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 20:34 - 05 مايو 2018
رئيس السلطة محمود عباس رئيس السلطة محمود عباس
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قال وزير الحرب الاسرائيلي افيغدور ليبرمان، " لا توجد وجبات مجانية فلكل حلم ثمن افتتاح السفارة الأمريكية في القدس سندفعه، ولكن دفع الثمن يساوي المناسبة، فقرار نقل السفارة أمر بالغ الأهمية".

وأضاف ليبرمان في لقاء صحفي، اليوم السبت، "علينا أن نكون مستعدين لتداعيات نقل السفارة في 15 مايو، ستكون هناك محاولات لزعزعة الاحتفال، ونحن نستعد للتصدي لتلك المواجهات"

وتابع: "لا يوجد مؤشر لأي شخصية سترث عباس فهو لا ينوي أن يستقيل"، مشيراً إلى أن العودة إلى المفاوضات بعد عهد عباس "أمر منوط بالفلسطينيين، فلا يمكن أن تفعل إسرائيل أكثر مما فعلته من أجلهم".

 

 

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