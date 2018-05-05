ستوك سيتي يهبط إلى الدرجة الأولى

بات ستوك سيتي، أول الهابطين إلى الدرجة الأولى، بخسارته أمام ضيفه كريستال بالاس 1-2 السبت، في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الاخيرة من الدوري الانجليزي لكرة القدم.

وكان ستوك سيتي البادئ بالتسجيل عبر الدولي السويسري شيردان شاكيري، في الدقيقة 43 من ركلة حرة مباشرة أسكنها بيسراه الزاوية اليسرى البعيدة للحارس واين هينيسي.

ورد كريستال بالاس بهدفين في الشوط الثاني سجلهما الاسكتلندي جيمس ماكارثر، بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة على يسار الحارس جاك باتلاند (68) والهولندي باتريك فان انهولت بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة إثر خطأ فادح للمدافع راين شوكروس (86.)

وتجمد رصيد ستوك سيتي عند 30 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، وغادر الدوري الممتاز بعد 10 مواسم وتحديدا منذ صعوده موسم 1997-1998 مع ريدينغ ومانشستر سيتي المتوج باللقب هذا الموسم.

ويتخلف ستوك سيتي بفارق 3 نقاط عن سوانسي سيتي السابع عشر ونقطتين عن ساوثمبتون الثامن عشر واللذين يلتقيان الثلاثاء في مباراة مؤجلة، وكيفما كانت نتيجة مباراتهما فإن ستوك سيتي لن يتمكن من اللحاق بأحدهما حتى في حال فوزه على سوانسي سيتي في المرحلة الأخيرة.

وفشل ستوك سيتي في الفوز في المباريات الـ 13 الأخيرة.

في المقابل، ضمن كريستال بالاس بقاءه في الدوري الممتاز بعدما رفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني عشر، وبات أول فريق يتفادى الهبوط رغم خسارته المباريات السبع الأولى منذ ليفربول موسم 1899.

ويلعب لاحقا ليستر سيتي مع وست هام، ووست بروميتش البيون مع توتنهام هوتسبر، وواتفورد مع نيوكاسل، وبورنموث مع سوانسي سيتي، وايفرتون مع ساوثمبتون. وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات مانشستر سيتي مع هادرسفيلد، وتشلسي مع ليفربول، وأرسنال مع بيرنلي.