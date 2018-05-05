ريال مدريد يتلقى دفعة كبيرة قبل "الكلاسيكو"

تلقى ريال مدريد الاسباني يوم السبت، دفعة كبيرة قبل موقعة الكلاسيكو أمام غريمه برشلونة المقررة غدًا الأحد على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري.

وقاد المدرب زين الدين زيدان المران الأخير للفريق، حيث شهد مشاركة إيسكو ورافائيل فاران، بعد غيابهما في الفترة الماضية بسبب الإصابة.

وكان إيسكو قد تعرض لإصابة في الكتف في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، منعته من المشاركة في مباراة الإياب، ليتعافى مؤخرا وينضم للتدريبات الجماعية قبل موقعة الغد.

فيما غاب المدافع الفرنسي عن التدريبات الأخيرة بسبب إصابة في الساق، حيث أشارت تقارير صحفية إلى تضاؤل فرص لحاقه بالمباراة، ولكنه انضم للمران اليوم.

ومن جانبه سيفقد زيدان خدمات الظهير الأيمن داني كارفاخال، الذي يواصل تعافيه من الإصابة، كما يغيب الحارس الثالث لوكا زيدان.

وحسم برشلونة اللقب لمصلحته قبل موقعة الكلاسيكو، إذ يمتلك 86 نقطة بفارق 15 نقطة أمام ريال مدريد صاحب المركز الثالث.