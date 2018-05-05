"فيفا" يتجاهل بطل دوري غزة لكرة القدم

تجاهل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بطل دوري غزة لكرة القدم، بعد أن قدّم رئيسه جياني انفانتينو التهنئية إلى هلال القدس المتوّج بدوري المحترفين لأندية الضفة الغربية.

وتلقى اتحاد الكرة الفلسطينية، برقية من الاتحاد الدولي هنأ خلاله الاتحاد الفلسطيني بإنجاز الموسم الكروي، وتتويج هلال القدس بلقب دوري المحترفين الفلسطيني بالضفة الغربية.

واحتفظ هلال القدس بلقب دوري المحترفين للمرة الثانية على التوالي، والمرة الثالثة في تاريخه، ليكون أكثر الأندية تتويجاً بلقب دوري المحترفين.

وأحرز هلال القدس لقبي السوبر أمام أهلي الخليل، ولقب الدوري، ووصل لنهائي كأس الضفة أمام ثقافي طولكرم.

يذكر أن فريق شباب خانيونس توّج بطلا لمسابقتي دوري وكأس قطاع غزة لكرة القدم في الموسم (2017-2018).