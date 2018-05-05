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قرار ملكي: السعوديات سيعملن سائقات أجرة!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:15 - 05 مايو 2018
سائقات سعوديات سائقات سعوديات
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أفادت وسائل إعلام سعودية أن بات بإمكان المرأة في المملكة العمل في مجال سيارات الأجرة.

وقال مدير الإدارة للمرور، اللواء محمد بن عبد الله البسامي إن المرأة التي تحمل رخصة قيادة، في إمكانها العمل في مجال سيارات الأجرة.

يأتي ذلك مع اقتراب تطبيق قانون قيادة المرأة في المملكة العربية السعودية والذي سيتم تطبيقه في شهر حزيران المقبل.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمرا ساميا في أيلول بالسماح بإصدار رخص قيادة للسيارات للنساء في السعودية، واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية في السعودية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث، على حد سواء.

وقال البسامي لصحيفة "سبق" السعودية إن نص النظام المروري ولوائحه ينطبق على الذكور والإناث على حد سواء، وفِي ضوء ذلك فإن للمرأة العمل في قيادة سيارات الأجرة، والمشاركة في خدمات الأجرة الخاصة التي تعتمد التطبيقات الإلكترونية في تقديم خدماتها، مع مراعاة نوع الرخصة التي تتطلبها قيادة كل نوع من هذه الخدمات".

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