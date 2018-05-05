مصرع مواطن غرقا في برك سليمان جنوب بيت لحم

لقي مواطن مصرعه، اليوم السبت، غرقا في برك سليمان جنوب بيت لحم.
وأفاد المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، بأن طواقم الدفاع المدني انتشلت جثمان المواطن الذي لم يتسن التعرف على هويته بعد، في حين باشرت الشرطة التحقيق في الحادث.
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