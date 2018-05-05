ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

مصرع مواطن غرقا في برك سليمان جنوب بيت لحم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:17 - 05 مايو 2018
تعبيرية تعبيرية
مشاركة

لقي مواطن مصرعه، اليوم السبت، غرقا في برك سليمان جنوب بيت لحم.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، بأن طواقم الدفاع المدني انتشلت جثمان المواطن الذي لم يتسن التعرف على هويته بعد، في حين باشرت الشرطة التحقيق في الحادث.

متعلقات