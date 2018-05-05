برشلونة على طريق إنجاز حققته 7 فرق في التاريخ

يسير برشلونة، بطل الدوري والكأس في إسبانيا، بخطى واثقة نحو تحقيق إنجاز تاريخي، في حال تمكن من إنهاء مسابقة الدوري دون هزيمة.

واستعاد الفريق الكتالوني لقب الدوري الإسباني، السبت، عندما حقق فوزا كبيرا على ديبورتيفو لاكورونيا بنتيجة 4-2، ليواصل مسيرة اللاهزيمة على مدار الموسم.

وتمكنت 7 فرق فقط على مدار الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، الإسباني والإنجليزي والإيطالي والألماني والفرنسي، من إنهاء الموسم بلا خسارة، وسيكون برشلونة الفريق الثامن الذي يحقق هذا الإنجاز، إن لم يتعرض لهزائم خلال المباريات الأربع المتبقية له في الدوري (وبينها الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي ريال مدريد)

وكان فريق بريستول الإنجليزي أول من حقق إنجاز إنهاء بطولة الدوري بلا هزيمة وذلك في الموسم الأول ببطولة الدوري قبل أكثر من قرن، وتحديدا موسم 1888-1889.

أما أول فريق إسباني يحقق ذلك فكان أتلتيك بلباو، في موسم 1929-1930، وتلاه ريال مدريد في موسم 1931-1932.

وفي موسم 1978-1979 انتقلت عدوى إنهاء الموسم بلا هزيمة إلى إيطاليا لتصيب بيروجيا، ثم ميلان في موسم 1991-1992، وأخيرا يوفنتوس في موسم 2011-2012، الذي كان بداية لسلسلة تتويجات السيدة العجوز المستمرة حتى الآن.

كما نجح أرسنال أيضا في إنهاء موسم 2003-2004 دون خسارة.

يشار إلى أن بيروجيا الفريق الوحيد بين هذه الفرق، الذي فشل في تحقيق لقب الدوري في الموسم الذي خرج منه بلا هزيمة، إذ اكتفى بالمركز الثاني.