بيت لحم: إتلاف 15 طنا من الخضروات والفواكه غير الصالحة للاستهلاك

أتلفت طواقم الضابطة الجمركية ومديرية الزراعة وقسم الرقابة الصحية في بلدية بيت لحم، اليوم السبت، 15 طنا من الخضروات والفواكه غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأفاد بيان للعلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، بأنه تم ضبط الكمية خلال جولة تفتيشية مشتركة مع مديرية الزراعة وقسم الرقابة الصحية في بلدية بيت لحم، على أسواق الخضار والفواكه داخل المحافظة.

وأوضح أن الكمية أتلفت على الفور لظهور علامات تدل على تعفنها وانبعاث روائح كريهة منها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مشيرا إلى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.