وفود استخبارية أوروبية تزور الأراضي المحتلة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، إن وفودا من الاستخبارات والمخابرات البريطانية والألمانية والفرنسية زارت خلال اليومين الماضيين "إسرائيل" وعقدت اجتماعات مع نظراء لها في "إسرائيل".

وقالت المصادر العبرية، ان هذه الزيارات تأتي في أعقاب محادثات رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، مع عدد من قادة الدول الأوروبية خلال الأيام القليلة الماضية وفي مقدمتهم تيريزا ماي وأنجيلا ميركل وإيمانويل ماكرون، وأطلعهم خلالها على ما كشفت عنه "إسرائيل" ودعا مهنيين من هذه الدول إلى "إسرائيل" لمعاينة هذا الارشيف.

وتم خلال الاجتماعات عرض الوثائق الرئيسية التي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي بعد أن تم ضبطها واحضارها من إيران إلى "إسرائيل".

ووفقاً لمصدر سياسي، أعربت الوفود عن "انفعالها وإعجاب الكبيرين" لعملية جهاز الاستخبارات "الإسرائيلي" واعتبرت هذه المواد بأنها "ذات أهمية بالغة".

وكان رئيس الوزراء "الإسرائيلي" نتنياهو كشف الاثنين المنصرم في خطاب القاه من تل أبيب، عن ملفات تحتوي على 100 ألف وثيقة تم احضارها من طهران في عملية سرية.