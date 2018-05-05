الحمد الله يجدد دعوته لحماس بتسليم غزة للحكومة بلا تأخير أو تجزأه

جدد رئيس حكومة الوفاق الدكتور رامي الحمد الله، مطالبته لحركة حماس لتسليم حكومة الوفاق الوطني، كافة المسؤوليات والصلاحيات بلا تأخير أو تجزأه، وتجنيب شعبنا المزيد من ويلات الانقسام الأسود.

جاء ذلك خلال كلمة الحمد الله في افتتاح مهرجان جنين للتسوق 2018، اليوم السبت، في مدينة جنين.

وقال: "استطاعت فلسطين، وهي دولة تحت الاحتلال يحاصرها الاستيطان والجدار، أن ترفض الضغوطات والإملاءات الأمريكية، وأن تؤكد على أهدافها وثوابتها الوطنية التي من أجل تحقيقها يضحى شعبنا الصامد".

ودعا دول وشعوب العالم إلى الالتفات إلى كل المبادرات والبرامج الريادية والخلاقة في بلادنا وإلى تنامي واتساع إرادة الحياة والتقدم، واتخاذ خطوات رادعة للجم العدوان الإسرائيلي على أرضنا وأبنائنا ومقدرات شعبنا، وتوفير الحماية الدولية الفاعلة له، وتمكينه من العيش بحرية وكرامة في أرض وطنه، مشيرا إلى أن إحلال السلام العادل القائم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها "القدس المحتلة"، وفق الحقوق التاريخية والاتفاقيات والقرارات الدولية، هو مصلحة كافة الأطراف ومفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة وفي العالم أجمع.

وأشار إلى أنه رغم كل المؤامرات التي تعصف بالقضية الفلسطينية وقلة المساعدات الخارجية إلا ان الحكومة عززت المنتجات الوطنية من خلال إعطاءها الأولوية في العطاءات والمشتريات الحكومية، وفرض رسوم جمركية بسقف لا يتجاوز 35% على 200 سلعة مستوردة، وتتواصل الشراكة مع قطاعنا الخاص لدعم وتحفيز القطاع الصناعي وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصادرات، هذا بالإضافة إلى تنويع الشركاء التجاريين وإيجاد أسواق بديلة والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة والانضمام للمنظمات الدولية، وفي صلب كل هذا، أولينا اهتماما كبيرا لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والريادية، لما لها من أهمية في توفير فرص العمل وزيادة حجم الاستثمار والمبيعات".