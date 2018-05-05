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وزير "إسرائيلي" يدعو لمحاصرة عباس على غرار الراحل عرفات

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:55 - 05 مايو 2018
محمود عباس محمود عباس
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قال وزير الطاقة الإسرائيلي وعضو المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت"، يوفال شتاينتس، أنه يجب على إسرائيل أن تفكر في فرض حصار على رئيس السلطة محمود عباس كما فعلت مع الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وهاجم شتاينتس في مقابلة مع ملحق صحيفة معاريف العبرية، الرئيس عباس واتهمه بأنه "معادٍ للسامية". داعيا إلى العمل من أجل منعه للخروج من الضفة الغربية والتوضيح للعالم أنه لا يوجد لديه أي أفكار للتعايش المتبادل.

وأضاف "ربما ينبغي علينا التفكير جديا في فرض الحصار على أبو مازن كما فعلنا مع عرفات"، داعيا إلى تغيير السياسة الإسرائيلية في التعامل معه بعد هجومه ضد اليهود في خطابه الأخير.

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