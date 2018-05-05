هل هناك ترتيبات لعقد لقاء بين فتح وحماس؟

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس د. إسماعيل رضوان، أنه لا يوجد أيّ ترتيبات لعقد لقاءات بين حركته وحركة فتح بخصوص المصالحة الفلسطينية.

وقال رضوان في تصريح خاصّ لصحيفة "فلسطين"، على هامش مشاركته في مسيرة العودة شرق غزة، أمس: "ليس هناك أيّ ترتيب لأي لقاء بين فتح وحماس، وهذه الأحاديث والشائعات لذرّ الرماد في العيون".

ونبّه على أن حماس ستتواصل مع كل القوى والفصائل الوازنة والرئيسة التي قاطعت جلسات المجلس "الوطني" الذي اختتم أعماله أول من أمس في رام الله، رفضًا للتفرد والانقلاب على الاتفاقات والتفاهمات، وأنها ستتواصل مع الفصائل التي تمثل السواد الأعظم لتحصين الموقف الوطني والمحافظة عليه.

وفي السياق، عدّ رضوان حديث عباس عن صرف رواتب موظفي السلطة بغزة عن شهر أبريل، مسرحية، قائلاً: "لا نعدّ من سحب حقوق الناس ثم أراد أن يعيدها إنجازًا؛ لأنه بذلك سالب للإرادة، ويمثل انحدارًا وطنيًا وأخلاقيًا، وهذا لذر الرماد في العيون، إزاء ضعف مخرجات المجلس وتشكيلاته وإزاء التفرد".