صور | "رياضية رفح" تختتم بطولة "عائدون" لخماسيات لكرة القدم

اختتمت اللجنة الرياضية العامة لحركة الجهاد الإسلامي في محافظة رفح فعاليات بطولة عائدون لخماسيات كرة القدم، وذلك يوم الخميس الموافق 3-5 على ملعب مخيم العودة بمحاذات شارع جكر شرق محافظة رفح.

وشارك في البطولة عدد من الفرق ممثلة عن مناطق في محافظة رفح، حيث يحمل كل فريق اسم بلدة أو قرية من أرضنا المحتلة عام 1948.

وتأهل لنهائي البطولة فريق "رأس الناقورة" عن منطقة الشابورة ، وفريق "أم الرشراش" عن منطقة حي الجنينة.

وفي مباراة مثيرة، تمكن فريق رأس الناقورة من التتويج بلقب البطولة بعد فوزه في النهائي بركلات الترجيح، حيث أدار مباريات البطولة تحكيميا الكابتن موسى الحمران.

وفي كلمة اللجنة الرياضية العامة، أكد مسئول المحافظة حامد الجزار على التمسك بحق العودة ودعم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بشكل عام واللجنة الرياضية بشكل خاص لمسيرات العودة.

ونوه الجزار أن هذه الفعالية تأتي في إطار توحيد الجهود والعمل في كافة الأصعدة والمجالات من أجل المطالبة بحق العودة.

وفي الختام كرمت اللجنة المنظمة للبطولة الفريق الفائز باللقب، وكل من ساهم في إنجاح البطولة.

صور ..

















