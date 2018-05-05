عائلة غولدن تسخر من عرض نتنياهو حول الارشيف الإيراني

هاجمت أسرة الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة هدار غولدين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرة أن استعراضه العسكري حول استيلاء الموساد على الارشيف النووي الإيراني لا يعني شيئا ما دامت إسرائيل غير قادرة على إعادة جنودها من قطاع غزة.

وقالت والدة غولدين كيف يمكن لإسرائيل أن تستولي على الوثائق النووية الإيرانية من قلب إيران في عملية ناجحة للموساد، في حين انها غير قادرة على إعادة جنودها من غزة.

وأضافت ليئا غولدين أن العائلة ستواصل بذل كل جهودها من اجل استعادة ابنها سواء أكان على قيد الحياة او قتل، معبرة في الوقت نفسه عن خيبة أمل كبيرة واحباط من موقف الحكومة الإسرائيلية.

وذات الأمر أكده والد الجندي سمحا الذي قال إنهم فشلوا في إقناع الحكومة لاسترجاع ابنه وأنهم سيلجأون للجمهور كي يعلم القادة درسا في كيفية فعل الشيء الصحيح.

ومنذ أمس الجمعة شرعت عائلة الجندي غولدين بحملة أسبوعية للتظاهر كل جمعة قرب السياج المحيط بالقطاع، بمشاركة شخصيات إسرائيلية عامة منهم مسؤولون عسكريون سابقون ومشاهير من اجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية.