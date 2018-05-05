قيادي في الجهاد: مسيرة العودة حققت إنجازات كبيرة والمزيد قادم

أعرب القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد شلح، عن ثقته بأن مسيرات العودة ستحقق أهدافها كاملة، مشددا على أهمية الصبر والمضي في طريق المواجهة حتى النهاية مهما كلف من ثمن.

وقال شلح في كلمة أثناء مشاركته في فعاليات "جمعة عمال فلسطين" بمخيم العودة شرق مدينة غزة :" نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة سيكتبها التاريخ ويخلدها ببركة دمائكم وثباتكم".

وأشار إلى حديث وزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان، الذي قال فيه بأن سيدنا موسى أخطأ عندما جاء بهم للشرق الأوسط، وكان من المفروض به أخذهم إلى السويد أو سويسرا.

وعلق شلح على هذا التصريح :" أقول بصفتي متخصصا في الرواية الصهيونية، هذا التصريح ينسف رواية العدو الكاذبة بأحقيتهم في فلسطين".

ونوه إلى أن هذا إنجاز من إنجازات مسيرة العودة، داعياً جميع من يشارك في فعالياتها إلى التباهي والفخر.

واستطرد شلح مخاطبا الحشود في ساحة المخيم :" لا تستهتروا أبداً بما تقومون به، وثقوا تماماً أننا نسير في الاتجاه الصحيح نحو وعد الآخرة بالنصر والتمكين".