مناشدة لتوفير أدوية ومستهلكات العمليات الجراحية

ناشد مدير مستشفى الجراحة في مجمع الشفاء الطبي مروان أبو سعدة، اليوم السبت، بتوفير أدوية ومستهلكات العمليات الجراحية بأسرع وقت ممكن نظراً لوجود نقص حاد فيها، خاصة في ظل ارتفاع أعداد العمليات الجراحية التي يتم إجراؤها لمصابي مسيرات العودة الكبرى.

وأكد أبو سعدة، أن هناك نقص حاد جداً في الخيوط الجراحية بمختلف أنواعها وخاصة تلك المستخدمة في جراحة الأوعية الدموية، داعياً إلى توفيرها بأسرع وقت.

وقال إن هناك العديد من الأصناف الأخرى التي تعاني من نقص شديد كالمضادات الحيوية والأدوية الخاصة بالحفاظ على سيولة الدم لدى المريض، إضافة إلى الشاش المعقم وغيره من الأدوية والمستهلكات الطبية التي لا غنى عنها في غرف العمليات الجراحية.

وأكد أن هذا النقص يشكل عبئاً كبيراً على المستشفى والأطباء ويجب حلّه للتمكن من تقديم خدمة كاملة للمرضى والجرحى، مشدداً على أنهم يبذلون كل ما بوسعهم لمنع تضرر المرضى من النقص الموجود.