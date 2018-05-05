لضعف فرصها في الفوز.."إسرائيل" تنسحب من السباق على مجلس الأمن

قال مصدر بالأمم المتحدة إن اسرائيل انسحبت، من المنافسة مع ألمانيا وبلجيكا على مقعدين بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعامي 2019-2020 لضعف فرصها في الفوز.

ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي يبلغ عدد أعضائها 193 عضوا، الشهر القادم، لاختيار خمسة أعضاء جدد لفترة عامين تبدأ في الأول من يناير/ كانون الثاني 2019.

وكانت إسرائيل وألمانيا وبلجيكا تتنافس على مقعدين مخصصين لمنطقة أوروبا الغربية ومجموعة إقليمية أخرى.

يذكر أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، رفض الشهر الماضي، انتقادات لقرار برلين منافسة إسرائيل على مقعد بمجلس الأمن، قائلا إنه من الطبيعي أن تتنافس عدة دول على التمثيل بالمجلس.

وفي تصريح للصحافيين قبل أول زيارة له للأمم المتحدة بعد توليه منصب الوزير، قال ماس إن ترشيح ألمانيا معلن منذ وقت طويل ولا يقلل من دعمها القوي لإسرائيل.