ما البند الذي أقرّه المجلس الوطني وتجاهله البيان الختامي؟

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، مساء الجمعة، إن البيان الختامي للمجلس الوطني الفلسطيني، والذي نشرته المصادر الإعلامية الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية، تجاهل بندا جوهريا متعلقا برفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة.

وأكدت "الجبهة الديمقراطية"، في بيان توضيحي لها، أن "البيان الختامي للمجلس الوطني الفلسطيني كان قد تضمن نصّاً واضحاً وصريحاً بشأن إلغاء كافة الإجراءات العقابية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، كما تبنى اقتراح اعتماد خطة إنقاذ وطنية شاملة لقطاع غزة، حسب ما ورد في اقتراح صالح زيدان، عضو المكتب السياسي للجبهة".

وقالت الجبهة، في بيانها الصحفي إن "هذا البند جاء بإجماع المجلس الوطني، وفي حضور الرئيس محمود عباس، وتثنيته على القرار، كما جاء بعد ملاحظات واحتجاجات واسعة في صفوف المجلس، بسبب خلوّ البيان الختامي من هذه الفقرة التي وردت المطالبة بها أيضاً في مداخلات عدد كبير من أعضاء المجلس".

واستغربت الجبهة "إغفال هذا التعديل الجوهري على بيان المجلس الوطني الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) التابعة للسلطة الفلسطينية، وعدد من المصادر الإعلامية الرسمية".

وأنهى المجلس الوطني صباح الجمعة أعمال دورته التي عقدت في ظل غياب الإجماع الوطني، واحتجاجات واسعة على سياسة حسم النصاب وإجراء التعيينات.