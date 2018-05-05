توقعات بوصول سعر الدولار  لـ 3.80 شواكل

قال تقرير اقتصادي نشرته ما تسمى هيئة البث العام "الإسرائيلية"، أن بنك "إسرائيل" يرغب في إبقاء سعر الدولار عاليا نسبياً، ويعتقد أن المصرف المركزي يريد أن يستقر السعر على 3.80 شواكل.

وبعد فترة طويلة حققت فيها العملة "الإسرائيلية" ارتفاعاً كبيراً وحطمت أرقاماً قياسية، تغير الاتجاه منذ مطلع هذا الأسبوع، حيث تجاوز الدولار حاجز الـ 3.60 شواكل محققاً ارتفاعاً بنسبة 3% خلال أسبوعين.

ويأتي ارتفاع العملة الأمريكية بعد فترة طويلة حاول فيها بنك "إسرائيل" تخفيض قيمة الشيكل مما كان سيخدم قدرة المصدرين الإسرائيليين على التنافس في الأسواق العالمية.

وفي إطار هذه المساعي حاول البنك المركزي إغراق السوق بالشواكل من خلال شراء مبالغ طائلة من الدولارات. غير أن هذه المساعي لم تفلح في رفع سعر الدولار.

ويعزو المحللون الإسرائيليون ارتفاع سعر الدولار خلال الأسبوعين الماضيين إلى التصعيد الأمني الأخير في سوريا والتوتر الذي بات يسود المنطقة الشمالية إضافة إلى إقدام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على كشف النقاب عن الخطط النووية الإيرانية.

ويروا أن البنك المركزي يعتبر تراجع الشيكل مقابل الدولار في مستواه الحالي أمرا مرحبا به، ويرى أن الطريق للحفاظ على الاقتصاد الإسرائيلي القوي يمر عبر تشجيع التصدير، وعليه فإذا كان الشيكل قويا مقارنة مع الدولار فمن شأن ذلك أن يجعل أسعار المنتوجات الإسرائيلية المصدرة أكثر غلاء مما قد يقلص الطلب عليها.

كما يرى المحللون أن هناك اتجاها عالميا يساهم في ارتفاع سعر الدولار، حيث انخفض سعر اليورو مقابل العملة الامريكية إلى أدنى مستوى له منذ مطلع العام الحالي، إذ إنه يبلغ حاليا 1.20 دولار لليورو الواحد.

ويبينوا أن التهافت على الدولار يضر بالدرجة الأولى بأسواق الدول النامية. وقد هوت العملة التركية منذ مطلع الأسبوع الحالي بنسبة 4% كما بلغت نسبة هبوط هذه العملة منذ مطلع العالم الحالي 12%. وسجلت العملتان البرازيلية والأرجنتينية انخفاضا بنفس النسبة.

ويثير انخفاض سعر العملات في هذه الدول قلقا من خروج التضخم المالي عن السيطرة مما قد يزيد بدوره من عدم الاستقرار الاجتماعي فيها ويؤدي إلى موجة من الاحتجاجات الشعبية.

أما في "إسرائيل" فقد قوبلت الطفرة التي حققها الدولار الأمريكي بالترحاب أملا في أن يؤدي هذا الارتفاع إلى تخفيف العبء عن المصدرين.