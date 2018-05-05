صور: الوفاء للمسنين تستقبل وفداً من منظمة الصحة العالمية

استقبل مركز الوفاء لرعاية المسنين في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة وفداً من منظمة الصحة العالمية – مكتب غزة ، وذلك بهدف الاطلاع على الخدمات المقدمة للمسنين.

وترأس الوفد ، مدير منظمة الصحة العالمية بغزة د. محمود ضاهر فيما كان في استقبالهم كلاً من المدير العام لجمعية الوفاء الخيرية أ. تيسير البلتاجي ومنسقة المبادرة المجتمعية "هما بركتنا" أ. ياسمين الحلو ومسؤول العلاقات العامة والاعلام بالوفاء عطية الوادية ومدير المشاريع م. صائب الزعانين.

ورحب المدير العام أ. تيسير البلتاجي بوفد الصحة وأثنى على خدماتهم المقدمة لأبناء شعبنا ، ومستعرضا بالوقت نفسه خدمات الوفاء المقدمة للمسنين ( الصحية - المعيشية - الاجتماعية - والترفيهية) ومبيناً أنها خدمات تقدم على مدار الساعة مجاناً ومدى الحياة .

وأوضح تيسير البلتاجي أن مركز الوفاء يعتبر الأول والوحيد في قطاع غزة الذي يقدم خدماته لهذه الفئة المهمشة من المسنين منذ 38 عاماً، ومضيفاً أن احتياجاتهم الأساسية في ظل ما يعانيه قطاع غزة بسبب الوضع الاقتصادي الصعب تأثرت بشكل كبير كما كافة مكونات الشعب في قطاع غزة.

وأكد البلتاجي أن قضية المسنين قضية انسانية حِملُها ثقيل وتحتاج الى تكاتف جميع مؤسسات المجتمع المحلي بشقيه الحكومي وغير الحكومي اضافة الى أصدقاء الشعب الفلسطيني وأصحاب الضمائر الحية وذلك من أجل التخفيف من معاناتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم وحفظ حقوقهم.

من جانبه، أشاد د. محمود ضاهر بخدمات الوفاء الانسانية اتجاه آبائنا وأمهاتنا من المسنين وداعياً الى تكاتف جميع شرائح المجتمع من أجل دعم فئة المسنين.

وأكد د. ضاهر على أهمية بذل الجهود وحشدها من أجل حفظ حقوق المسنين، ومبدياً في الوقت ذاته رغبته في بحث سبل التخطيط المشترك من أجل خدمة كبار السن في قطاع غزة وخاصة المهمشين منهم.











