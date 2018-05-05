رومانيا: توقيع مذكرة مع "إسرائيل" لنقل السفارة كان "خطأ"

قال رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس إن المذكرة الموقعة بين بلاده و"إسرائيل" حول نقل سفارة رومانيا من "تل أبيب" إلى مدينة القدس المحتلة كانت خطأ، ويجب تصحيحه.

ونقلت وكالة "أغربرس" عن يوهانيس، في رد له على سؤال بشأن المذكرة حول نقل السفارة، قوله: "لقد وقع خطأ، والآن يجب تصحيحه، لأنه ليس لدي مصلحة، وليس لدى رومانيا كدولة أي مصلحة في إفساد علاقات ودية وجيدة مع إسرائيل".

وأكد أن هذا الموضوع مطروح منذ 20عامًا وأكثر، مضيفًا أن "هذه تبقى تطلعات لا يمكن تحقيقها إلا بعد الوفاء بجميع شروط الأمم المتحدة"، قائلًا: "نحن لا يمكننا إجراء سياسة خارجية على أساس الأماني، التي لا تتناسب مع معايير القانون الدولي".

يذكر أن حكومة رومانيا أيدت نقل سفارتها في اسرائيل إلى القدس المحتلة ما دفع يوهانيس إلى التحذير من أن مثل هذا القرار قد يمثل انتهاكًا للقانون الدولي.

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن 6 دول على الأقل أجرت محادثات جادة معهم حول نقل سفاراتها إلى القدس.