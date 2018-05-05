انقاذ رضيعة اختنقت بغاز الاحتلال شرق غزة

اظهر تسجيل فيديو تمكن طواقم الاسعاف في قطاع غزة امس الجمعة، من انقاذ الرضيعة اكرام " 6 شهور" بعد استنشاقها الغاز مسيل للدموع شرق مدينة غزة.

واطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز بشكل كثيف على خيام العودة المنتشرة في خمس مناطق على حدود غزة.

ويتعمد جنود الاحتلال اطلاق القنابل بشكل عشوائي وفي امكان بعيدة عن السياج الفاصل لتفريق الشبان، ما ادى الى وصولها الى خيام العودة الممتلئة بالاطفال والعائلات.

واظهر فيديو سابق تهديد جنود الاحتلال للاطفال والمتظاهرين بالقنص والقتل عبر مكبرات الصوت .

واعلنت وزارة الصحة عن اصابة 1143 بجراح مختلفة وبالاختناق بالغاز الجمعة.

ولم يكتف الاحتلال بذلك فقد اظهر فيديو اخر تعمد جنود الاحتلال اطلاق قنابل الغاز على طواقم الاسعاف ما ادى الى اصابة العديد منهم بالاختناق خلال تقديهم العلاج للمصابين في مسيرة العودة .