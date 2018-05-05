مداهمات واعتقالات ومواجهات بالضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، حملة مداهمات تخللها مواجهات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يزن إبراهيم أبو عبيد، بعد اقتحام منزله وتفتيشه في بلدة اليامون غرب جنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، وقامت بمداهمة بعض المنازل وسط اندلاع مواجهات في منطقة رأس العين جنوب المدينة.

وسلمت قوات الاحتلال الشاب محمد عبد الناصر بلاغا لمراجعة مخابراتها بعد مداهمة منزله في بلدة سلواد شرق رام الله.

ودارت مواجهات في البلدة أطلقت فيها قوات لاحتلال قنابل الغاز والصوت بكثافة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.