الجو حار والأمطار تعود الأيام المقبلة

تشير الخرائط الجوية منذ عدة أيام لاحتمال مرتفع لان تسقط الأمطار من جديد على كافة المناطق الفلسطينية خلال الأيام القادمة مع بداية انخفاض على درجات الحرارة اعتبارا من اليوم السبت.

ويتوقع موقع طقس فلسطين أن تتأثر فلسطين والمنطقة بأجواء غير مستقرة لعدة أيام وهو ما يرفع من احتمالية تساقط الأمطار فوق المدن من جديد، حيث ستسقط أمطار خفيفة على بعض المناطق المحدودة اليوم السبت، ولكن الفرصة الأفضل لتساقط أمطار على مناطق واسعة من البلاد ستكون مساء يوم الأحد ويومي الاثنين والثلاثاء وربما تستمر يوم الأربعاء.

وينوه موقع طقس فلسطين إلى ان الأمطار ستكون على فترات متباعدة وليست مستمرة طيلة اليوم، وستتراوح ما بين الخفيفة والغزيرة على بعض المناطق ولا يستبعد أن تتشكل السيول من جديد مع انخفاض واضح على درجات الحرارة فترة منتصف الأسبوع .