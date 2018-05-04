الفدائي في مجموعة صعبة في كأس أمم آسيا

أسفرت قرعة كأس أمم آسيا 2019، التي سُحبت اليوم الجمعة، في مدينة دبي، عن وقوع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في المجموعة الثانية الصعبة إلى جانب منتخبات استراليا، حاملة اللقب، وسوريا، والأردن.

كما أوقعت القرعة الإمارات، مستضيفة البطولة، في المجموعة الأولى مع تايلاند، والهند، والبحرين.

وخلت المجموعة الثالثة من وجود أي منتخب عربي، حيث ضمت كوريا الجنوبية، والصين، وقيرغيزستان والفلبين، فيما جاء المنتخب العراقي في المجموعة الرابعة إلى جانب إيران، وفيتنام، واليمن.

أما المجموعة الخامسة، فقد ضمت ثلاثة منتخبات عربية، هي: السعودية، وقطر، ولبنان، إلى جانب كوريا الشمالية، ووقع المنتخب العُماني بالمجموعة السادسة، إلى جانب اليابان، وأوزبكستان، وتركمانستان.

وسيتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة لدور الـ16، يضاف لها أربعة منتخبات حققت أفضل مركز ثالث في كل مجموعة.

وستكون المباراة الافتتاحية للبطولة القارية بين المنتخب الإماراتي المُضيف مع نظيره البحريني في الخامس من يناير/كانون الثاني من عام 2019.