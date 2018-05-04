الهيئة الوطنية لمسيرة العودة: الثلاثاء القادم مهرجان لتكريم الشهداء في مخيم العودة شرق غزة

أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار مساء اليوم، أن يوم الثلاثاء القادم (8/5)، هو يوم لتكريم شهداء مسيرة العودة من الصحفيين الأبطال، وعقد مهرجانات تكريم في مخيم العودة شرق غزة لهذا الأمر.

ودعت اللجنة كل أبناء شعبنا العظيم في كافة أماكن تواجده في غزة والضفة والقدس، ومخيمات الشتات وال48 إلى أن يجعلوا من الجمعة القادمة (جمعة الاعداد و النذير) موعداً للتحضير(لمليونية العودة) يوم 14/05 التي نوجه بها رسالة قوية إلى ترامب وغيره, أن صفقة القرن لن تمر، بل ستدوسها أقدام العائدين بالملايين إلى أرض الوطن المغصوب.

ودعت كل الشعوب العربية والإسلامية، وكل أحرار العالم إلى استنفار طاقاتها وعشقها للقدس وللأقصى، لمساندة شعبنا الفلسطيني في مسيرته المليونية لتحقيق أهدافه وعلى رأسها تحرير الأرض والمقدسات وإنهاء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ 12 عام.

كما دعت كل الحقوقيين والاعلاميين والأحرار وكل المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية والمجتمع الدولي، لمساندة مسيرات شعبنا وفضح جرائم الاحتلال الذي يستبيح دماء الأطفال والنساء والصحفيين ورجال الاسعاف ولا يأبه بالقانون الإنساني، ولا بكل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان.