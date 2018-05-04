الشيخ عزام: صفقة القرن ستداس تحت أقدام المشاركين في مسيرات العودة

أكد الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خلال مشاركته في مسيرة العودة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة مساء اليوم، أن خروج الشعب بكل أطيافه للمشاركة في المسيرات لهو تأكيد على أن ما تسمى بصفقة القرن ستداس تحت أقدام الشعب الفلسطيني.

وأثنى الشيخ عزام، على المشاركين في المسيرات وحرصهم على الدائم كل التواجد على الحدود رغم الجراح والقهر، والجوع والحصار، مؤكداً على أن فلسطين للجميع.

وأشار إلى أن الطريق طويلة بلا شك، لكن الشعب الفلسطيني قادر على حمل الأمانة والتحدي، وأن ما تسمى بصفقة القرن التي يريدون من خلالها تصفية القضية الفلسطينية، وفرض الاستسلام، هي رهان خاسر سيرتد على أصحابه مهما دعمته القوى الغاشمة، ووقفت حولها وخلفها أعتى قوى الشر والطغيان في العالم.

وقال مخاطباً المشاركين في مسيرة العودة:" أنتم بتضحياتكم وبشهدائكم وبدمائكم وبتضحيات الأسرى الأبطال ستدوسون على صفقة القرن وستمضون في طريقكم نحو بوابات القدس.

وتوجه بالشكر لكل فتاة خرجت ولكل أم ولكل زوجة ولكل شاب ولكل شيخ، مؤكداً أنه بخروجكم تصنعون تاريخا جديداً ومزدهراً لهذا الشعب والأمة.