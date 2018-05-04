ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

"إسحبوا دراجاتكم من القدس المحتلة"!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:16 - 04 مايو 2018
متسابقون اماراتيون.JPG متسابقون اماراتيون.JPG
مشاركة

تشارك الإمارات والبحرين في سباق طواف إيطاليا المقام في القدس المحتلة، حيث حطت البعثتان هناك، في حين لم تثْن مطالبات جهات عديدة منها حركة المقاطعة العالمية "BDS"الدولتين عن المشاركة في السباق الذي يتزامن موعده مع الذكرى السبعين للنكبة.

وكان ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قد غردوا على وسم "اسحبوا_دراجاتكم" لنهيّ البلدين عن المشاركة في هذا الحدث الذي يخرج من حدود أوروبا للمرة الأولى منذ انطلاقه منذ أكثر من قرن.

في المقابل، ينظّم فلسطينيون ماراثوناً على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة في تحد لسباق "طواق إيطاليا" التهويدي.

 

متعلقات

البث المباشر