"إسحبوا دراجاتكم من القدس المحتلة"!

تشارك الإمارات والبحرين في سباق طواف إيطاليا المقام في القدس المحتلة، حيث حطت البعثتان هناك، في حين لم تثْن مطالبات جهات عديدة منها حركة المقاطعة العالمية "BDS"الدولتين عن المشاركة في السباق الذي يتزامن موعده مع الذكرى السبعين للنكبة.

وكان ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قد غردوا على وسم "اسحبوا_دراجاتكم" لنهيّ البلدين عن المشاركة في هذا الحدث الذي يخرج من حدود أوروبا للمرة الأولى منذ انطلاقه منذ أكثر من قرن.

عاجل: أفاد نشطاء فلسطينيون من الجليل بتلقيهم تهديدات من قبل السلطات الأمنية الإسرائيلية في حال احتجاجهم سلمياً على سباق "طواف إيطاليا". يحمّل النشطاء منظمي سباق "طواف إيطاليا" تبعات هذه التهديدات في حال التعرض لهم/ن بأي سوء.#اسحبوا_دراجاتكم #Giro101 pic.twitter.com/0p8ZT1Cf2S — حركة مقاطعة اسرائيل (@BDS_Arabic) May 4, 2018

في المقابل، ينظّم فلسطينيون ماراثوناً على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة في تحد لسباق "طواق إيطاليا" التهويدي.

فلسطينيون ينظمون مارثونًا على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة في تحدٍّ لسباق "طواف إيطاليا" التهويدي، الذي ينطلق اليوم الجمعة برعاية الاحتلال، وتشارك فيه الإمارات والبحرين#اسحبوا_دراجاتكم pic.twitter.com/ZN8E2mvj5j — بوابة الهدف (@hadafnewsps) May 4, 2018

الدراجات البحرينية والإماراتية تبدّل في الأراضي المحتلة، ضمن سباق "طواف إيطاليا" الذي تستضيفه دولة الاحتلال لهذا العام! ومجدداً، لا تعامل طبيعي مع نظام استعماري غير طبيعي وإن المشاركة في فعاليات رياضية كهذه هي تطبيع صريح ومساهمة واعية في تلميع صورة الاحتلال.#اسحبوا_دراجاتكم pic.twitter.com/QA4EUERzOS — حركة مقاطعة اسرائيل (@BDS_Arabic) May 4, 2018