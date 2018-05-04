يديعوت: مردخاي زار معظم الدول العربية بجوازات سفر مزورة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الجمعة، أن يؤاف مردخاي منسق الأنشطة الحكومية للاحتلال "الإسرائيلي" الذي أنهى مهام منصبه قبل يومين، كان قد زار معظم الدول العربية بجوازات سفر مزورة.

وبحسب محرر الشؤون العسكرية في الصحيفة والمحلل العسكري لها اليكس فيشمان، فإن مردخاي زار دولًا عربية لا تقيم علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل"، وكان على اتصال مع مسؤولين من مختلف الدول.

وتطرقت الصحيفة في حديثها عن مردخاي بمناسبة انتهاء خدمته في منصبه، إلى التحركات التي قادها مؤخرًا لتحميل العالم المسؤولية عما يجري في غزة وحثهم على تقديم المساعدة لسكان القطاع لمنع حدوث انفجار، ما دفع وزير الحرب أفيغدور ليبرمان لوصفه بأنّه وزير خارجية "إسرائيل" لدى العالم العربي.

وأشارت الصحيفة إلى خدمته العسكرية وعمله في تجنيد العملاء لسنوات خلال خدمته في الوحدة 504، وكذلك سطوع نجمه في الأوساط الفلسطينية والعربية منذ تسلمه منصب منسق الأنشطة الحكومية.