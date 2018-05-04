صحيفة إسرائيلية: ترامب سيطلب الانسحاب من 4 أحياء في القدس

قالت صحيفة "إسرائيلية": "إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيطلب من "إسرائيل" الانسحاب من 4 أحياء من شرق القدس، لتصبح العاصمة المستقبلية لدولة فلسطين".

وأوردت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن مسؤولين أميركيين أبلغوا وزير الحرب "الإسرائيلي" أفيغدور ليبرمان بهذا الأمر خلال زيارته إلى واشنطن الأسبوع الماضي.

لكن الصحيفة "الإسرائيلية" نقلت عن مسؤولين أميركيين نفيهم القاطع لهذا الأمر، مشيرين إلى أن الخطة الأميركية للسلام الفلسطيني - الإسرائيلي والشهيرة بـ"صفقة القرن" لم تستكمل بعد، لكنها في مراحلها النهائية.

واستنادا إلى الصحيفة، فإن الأحياء الأربعة هي جبل المكبر، وقرية العيساوية، وبلدتي شعفاط وأبو ديس.

وكتبت الصحيفة: "خلال زيارته إلى واشنطن، التقى ليبرمان مع كبير مستشاري الرئيس جاريد كوشنر، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، ووزير الدفاع جيمس ماتيس ومبعوث الرئيس الأميركي جيسون غرينبلات".

ونقلت الصحيفة نفسها عن مكتب ليبرمان قوله: "نحن لا نعقب على تفاصيل لقاءات الوزير".

وكان دونالد ترامب أعلن، يوم 6 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" تمهيدا لنقل السفارة الأميركية إليها، ما خلف غضبا عربيا وردود فعل دولية رافضة.