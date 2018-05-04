إصابة مواطن بالرصاص في كفر قدوم

أصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في يده، بعد قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة قرية كفر قدوم شرق محافظة قلقيلية، السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 15 عاما، لصالح مستوطنة "قدوميم" المقامة على أراضي القرية.

وانطلقت المسيرة عقب صلاة الجمعة، تنديدا أيضا بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب القدس عاصمة لإسرائيل، ونيته نقل سفارة بلاده إليها منتصف أيار الحالي.

وفر وصول المسيرة إلى الشارع المغلق، الذي يعد شريان الحياة لسكان القرية والمزارعين بشكل خاص، باشرت قوات الاحتلال على الفور بإطلاق الرصاص المعدني، والقنابل الصوتية، والغاز المدمع بكثافة تجاههم، ما أدى الى إصابة شاب في يده، إضافة الى العديد بحالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع.