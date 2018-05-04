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إصابات بالاختناق خلال مواجهات وسط مدينة الخليل

  • فلسطين اليوم - غزة - متابعة
  • 16:42 - 04 مايو 2018
مواجهات في الخليل مواجهات في الخليل
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أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، اليوم الجمعة.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه الشبان الذين رشقوهم بالحجارة، فيما اعتلى الجنود أسطح المنازل المحيطة بالمنطقة، وشرعوا بنصب القناصة عليها.

وكان عشرات المواطنين في مخيم العروب شمال الخليل، نفذوا اعتصاما ضد قرارات الإدارة الأميركية تقليص الخدمات المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا"، معتبرين إياها ابتزازا مرفوضا.

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