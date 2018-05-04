القيادي عمر شلح: مهما ارتكب الاحتلال من جرائم إلا أن شعبنا مُصًر على تحقيق العودة

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي عمر شلح، أن استمرار مشاركة أبناء شعبنا الفلسطيني في مسيرات العودة شرق محافظات قطاع غزة دليلٌ واضحٌ على أصالة شعبنا وإصراره على تحقيق العودة للأراضي المحتلة.

وقال القيادي شلح في تصريحات لفضائية فلسطين اليوم خلال مشاركته في مسيرة العودة شرق مدينة غزة: "رغم ارتفاع درجات الحرارة إلا أن عمال وشباب وشيوخ ونساء فلسطين يصرون على الخروج في مسيرات العودة ليؤكدوا على حقهم التاريخي بالعودة إلى فلسطين رغم ما يرتكبه الاحتلال من جرائم إرهابية بحق المتظاهرين السلميين".

وأشار إلى أن الاستمرار في المشاركة بمسيرات العودة تحمل رسالتين أولها للشعب الفلسطيني بأن مشاركتهم تدلل على أصالة شعبنا وقوة ارادته في مواصلة الطريق حتى تحقيق العودة وكسر الحصار.

ولفت إلى أن مشاركتهم هي رسالة واضحة للاحتلال الإسرائيلي بانه مهما ارتكب من جرائم إرهابية بحق المتظاهرين السلميين برصاص وقنابل محرمة دولية إلا أن أهلنا ماضون في مسيرتهم وحقهم في العودة.

وشدد على أن فلسطين وحدة واحدة لا تتجزأ، داعياً شعبنا الفلسطيني في الضفة المحتلة والقدس والداخل المحتل للتكاتف والتلاحم خاصة في ذكرى النكبة الفلسطينية والتي يصادف ذكراها يوم نقل السفارة الامريكية من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة.