عباس يعتذر عن تصريحاته بشأن اليهود.. وليبرمان: اعتذاره غير مقبول

قال وزير الحرب "الإسرائيلي" افغدور ليبرمان: "إن اعتذار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن تصريحاته حول المحرقة اليهودية غير مقبول وهو شخص حقير".

وقد اعتذر عباس، اليوم الجمعة، عن تصريحاته عن تصريحاته التي تحدث بها عن اليهود بعد اتهامه بمعاداة السامية، وذلك بعدما قال في كلمته خلال افتتاح جلسات المجلس الوطني برام الله: "إن الاضطهاد التاريخي لليهود الأوروبيين نجم عن سلوكهم وليس دينهم".

وأدان عباس في بيان أصدره مكتبه في رام الله، معاداة السامية، وقال إن المحرقة "أبشع جريمة في التاريخ"، معرباً، عن تعاطفه مع ضحاياها.

وصدر البيان عن عباس بعد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني استمر أربعة أيام.